١٩‏/١٢‏/٢٠٢٠ ١١:٠٧ ص
رقم الصحفي: 2458
رمز الخبر: 84153361
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الرئيس روحاني يهنئ بالعيد الوطني لدولة قطر

الرئيس روحاني يهنئ بالعيد الوطني لدولة قطر

طهران/ 19 كانون الأول/ ديسمبر/ ارنا - أعرب الرئيس حسن روحاني، في رسالة تهنئة بمناسبة العيد الوطني لدولة قطر، عن أمله في المزيد من توطيد التعاون بين البلدين وتعزيزه من خلال الاستفادة من الإمكانات الوفيرة والطاقات المتاحة.

وقدم الرئيس روحاني خالص التهاني لأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني وللشعب القطري بمناسبة العيد الوطني، وقال أن إيران ودولة قطر ترتبطان بعلاقات ودية ووثيقة على الدوام.

وأعرب روحاني عن ثقته بالمزيد من تعزيز واستمرار العلاقات في ظل إرادة كبار المسؤولين في البلدين خدمة لمصالح الشعبين.

كما أعرب الرئيس روحاني عن أمله في تمتين وتعميق التعاون بين طهران والدوحة في جميع المجالات باستخدام القدرات والإمكانيات العديدة.

وتمنى الرئيس روحاني الصحة والسلامة والنجاح لأمير دولة قطر والرفاهية والازدهار للشعب القطري الصديق والشقيق.

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