وزيرة الخارجية النيوزيلندية تدين اغتيال الشهيد فخري زاده

وافاد القسم الإعلامي بالسفارة الإيرانية في ولينغتون ، قدمت وزيرة الخارجية النيوزيلندية نانايا ماهوتا ، شكره لنظيره الايراني بعد تلقيها رسالة تهنئة منه لتوليها منصبها الجديد.

وأعربت في الرسالة عن قلق الحكومة النيوزيلندية البالغ إزاء اغتيال الشهيد محسن فخري زاده العالم الإيراني البارز .

كما أعربت وزيرة خارجية نيوزيلندا الجديدة عن أملها في ألا تؤدي هذه الخطوة إلى تصعيد التوترات في الشرق الأوسط.

وأشارت ماهوتا إلى أن نيوزيلندا افتتحت أول سفارة لها في الشرق الأوسط في إيران عام 1975 ، ووصفت العلاقات الثنائية مع إيران بأنها مهمة وقوية.

وتعليقا على تفشي وباء كوفيد 19 و التهديدات الناجمة عنها قالت أننا جميعًا على متن سفينة واحدة مشددة على أهمية التعاون البناء للقضا على مثل هذه التهديدات .

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