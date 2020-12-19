١٩‏/١٢‏/٢٠٢٠ ١١:٥٣ ص
رقم الصحفي: 1863
رمز الخبر: 84153405
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في رسالة الى ظريف

وزيرة الخارجية النيوزيلندية تدين اغتيال الشهيد فخري زاده

وزيرة الخارجية النيوزيلندية تدين اغتيال الشهيد فخري زاده

طهران/ 19 كانون الاول / ديسمبر/ ارنا - أعربت وزيرة الخارجية النيوزيلندية الجديدة في رسالة إلى وزير الخارجية "محمد جواد ظريف" عن قلقها البالغ إزاء اغتيال العالم الإيراني البارز محسن فخري زاده وأدانت أعمال العنف خاصة ضد المدنيين.

وافاد القسم الإعلامي بالسفارة الإيرانية في ولينغتون ، قدمت وزيرة الخارجية النيوزيلندية نانايا ماهوتا ، شكره لنظيره الايراني  بعد تلقيها رسالة تهنئة منه لتوليها منصبها الجديد.

وأعربت في الرسالة عن قلق الحكومة النيوزيلندية البالغ إزاء اغتيال الشهيد محسن فخري زاده العالم الإيراني البارز .

 كما أعربت وزيرة خارجية نيوزيلندا الجديدة عن أملها في ألا تؤدي هذه الخطوة إلى تصعيد التوترات في الشرق الأوسط.

 وأشارت ماهوتا  إلى أن نيوزيلندا افتتحت أول سفارة لها في الشرق الأوسط في إيران عام 1975 ، ووصفت العلاقات الثنائية مع إيران بأنها مهمة وقوية.

وتعليقا على تفشي وباء كوفيد 19 و التهديدات الناجمة عنها قالت أننا جميعًا على متن سفينة واحدة  مشددة على أهمية التعاون البناء للقضا على مثل هذه التهديدات .

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