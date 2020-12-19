ضبط مايزيد عن طنين من المخدرات جنوب شرق البلاد

واشار العميد احمد كودرزي اليوم السبت الى تشديد عمليات الرصد و المراقبة من قبل قوات حرس الحدود في منطقة نغور بمحافظة سيستان وبلوجستان جنوب شرق البلاد وقال: قد تم إبلاغنا ان اعضاء عصابة تهريب المخدرات يعتزمون على تهريب كميات كبيرة من المخدرات عبر الحدود إلى داخل البلاد.

وتمكنت قوات حرس الحدود من ضبط سيارة تويوتا واعتقال اثنين من المهربين وكذلك ضبط طن و451 کغم من الافیون .

وأشار إلى عملية ناجحة أخري نفذتها قوات حرس الحدود بمنطقة سراوان في المحافظة، تم تنفيذها بعد عدة أيام من العمل الاستخباراتي والتخطيط العملياتي وتم خلالها ضبط طن و 88 کغم من المخدرات المختلفة، منها طن و 68 کغم من الأفيون و 20 كغم من الحشيش.

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