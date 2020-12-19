١٩‏/١٢‏/٢٠٢٠ ٢:٤٧ م
رقم الصحفي: 3101
رمز الخبر: 84153788
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ضبط مايزيد عن طنين من المخدرات جنوب شرق البلاد

ضبط مايزيد عن طنين من المخدرات جنوب شرق البلاد

طهران/19 كانون الاول/ديسمبر/ارنا-أعلن قائد حرس الحدود الإيراني، العميد أحمد علي كودرزي، عن فشل المهربين وضبط أكثر من طنین و 530 كغم من انواع المخدرات من قبل حرس الحدود بمحافظة سيستان وبلوجستان (جنوب شرقي البلاد).

واشار العميد احمد كودرزي اليوم السبت الى تشديد عمليات الرصد و المراقبة من قبل قوات حرس الحدود في منطقة نغور بمحافظة سيستان وبلوجستان جنوب شرق البلاد وقال: قد تم إبلاغنا ان اعضاء عصابة تهريب المخدرات يعتزمون على تهريب كميات كبيرة من المخدرات عبر الحدود إلى داخل البلاد.

وتمكنت قوات حرس الحدود من ضبط سيارة تويوتا واعتقال اثنين من المهربين وكذلك ضبط طن و451 کغم من الافیون .

وأشار إلى عملية ناجحة أخري نفذتها قوات حرس الحدود بمنطقة سراوان في المحافظة، تم تنفيذها بعد عدة أيام من العمل الاستخباراتي والتخطيط العملياتي وتم خلالها ضبط طن و 88 کغم  من المخدرات المختلفة، منها طن و 68 کغم من الأفيون و 20 كغم من الحشيش.

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