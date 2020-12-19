إحياء الذكرى الأولى لاستشهاد الشهيدين سليماني والمهندس في مجلس النواب العراقي

وبدات المراسم ظهر اليوم السبت بحضور عدد من الشخصيات السياسية مثل هادي العامري رئيس تحالف الفتح والسيد عمار الحكيم رئيس تيار الحكمة الوطني العراقي وعدد من الشخصيات والعسكريين والمسؤولين وقوات الحشد الشعبي .

وزينت قاعة مجلس النواب العراقي بصور كبيرة لقادة الشهيدين الحاج قاسم سليماني وأبو مهدي الهندس وأعلام تنظيم الحشد الشعبي.

وفي بداية المراسم تليت آيات من كلام الله تعالى ثم تليت قصائد في مدح القائدين الشهيدين.

ووقف المشاركون تكريما للقائدين الشهيدين ثم وضعت المجموعة باقة تذكارية بشكل رمزي بجانب صور الشهيدين .

وعقب المراسم، أذيع مقطع من مشاهد صراع قادة عملية النصر على تنظيم داعش الإرهابي وتشيع جثمانهم وجلسة العام الماضي لمجلس النواب بالموافقة على طرد القوات الأجنبية من العراق.

وشارك المراسم كل من رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي ، رئيس هيئة الحشد الشعبي العراقي فالح الفياض ، والسفير الايراني في بغداد إيرج مسجدي و النائب الأول لرئيس مجلس النواب حسن الكعبي ، ورئيس تحالف دولة القانون نوري المالكي ، ورئيس مجلس القضاء الأعلى العراقي فائق زيدان ، وعدد من القادة السياسيين الآخرين.

وأقامت كتلة السند الوطني النيابية في مجلس النواب بمناسبة الذكرى السنوية الاولى لاستشهاد قادة النصر حفلا تأبينيا في مجلس النواب اليوم السبت، مع معرض صوري يؤرخ السفر الجهادي للشهيدين .

انتهى** 1453