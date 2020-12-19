خبيرة روسية في حوار مع ارنا : امريكا لاتسطيع الغلبة على ايران

وفي حوار مع مراسل "ارنا" من موسكو اليوم السبت، نوهت السيدة مامدوفا، بالتوجيهات الحكيمة لقائد الثورة الاسلامية وتاكيد سماحته بضرورة الاستمرار في مسيرة التقدم والازدهار داخل البلاد.

واستدلت في السياق، بصريحات اية الله العظمى الخامنئي الاخيرة (خلال استقباله القائمين على اقامة مراسم الذكرى السنوية الاولى لاستشهاد الفريق قاسم سليماني، وابو مهدي المنهدس)، حيث اكد سماحته "غلبة الجمهورية الاسلامية البرمجية (الناعمة) على امريكا وحلفائها"؛ مبينى ان ذلك تحقق بفضل الجهود والخطط المناسبة التي تنتهجها ايران اليوم.

واضافت : ان ايران استطاعت عقب اغتيال الفريق الشهيد قاسم سليماني، ان توجه ضربة قاسية امريكا، بما لم يتوقعه ترامب اطلاقا.

وتابعت الخبيرة الروسية، ان عملية استهداف قاعدة عين الاسد بالقرب من بغداد، اسفرت عن تدمير كم هائل من المعدات العسكرية والاسلحة الامريكية المتطورة هناك؛ بما فيها المروحيات وما يربو عن 100 شخص من القوات الامريكية.

ورات السيدة مامدوفا ان، ايران لا تسعى وراء الحرب او المواجهات، لكنها تستطيع حماية مصالحها بطرق مختلفة.

كما شددت على، ان "ترامب مُني بالهزيمة والفشل الذريع في اطار محاولاته المناوئة لايران"؛ مبينة ان هزيمة الاخيرة في الانتخابات الرئاسية شكلت صفعة قوية لن ينساها ترامب لوقت طويل.

وفي جانب اخر من هذا الحوار، توقعت الخبيرة الروسية ان الرئيس الامريكي المنتخب "جوبايدن" وعقب تسلمه الحكم في 20 كانون الثاني / يناير القادم، سيعود الى الاتفاق النووي.

واكدت، ان ايران تعاملت بشكل منطقي وعقلاني مع الاتفاق النووي، بما يكشف عن مدى اقتدارها في الدفاع عن مصالحها، وفي الوقت نفسه عدم سعيها وراء التوترات.

انتهى ** ح ع