وزير الرياضة الايراني يجري مباحثات مع نظيره القطري في الدوحة

وافاد الموقع الالكتروني لوزارة الرياضة والشباب الايرانية، ان سلطاني فر يجري حاليا زيارة للدوحة بدعوة من وزير الرياضة والثقافة القطري "غانم العلي"، لحضور مباراة نهائي ابطال اسيا بين فريق "برس بوليس" الايراني وغريمه الكوري الجنوبي "اولسان هيونداي"؛ عصر اليوم السبت.

واكد وزير الرياضة والشباب، خلبال اللقاء مع نظيره القطري اليوم، على توسيع التعاون الرياضي بين طهران والدوحة.

كما دعا سلطاني فر، غانم العلي الى زيارة ايران لمتابعة تنفيذ الاتفاقات الرياضية الثنائية بين البلدين.

الى ذلك، اكد وزير الرياضة والثقافة القطري استعداد بلاده لتشكيل لجنة مشتركة مع ايران تعنى بمتابعة القضايا الرياضية والثقافية، كما تطلع الى زيارة طهران قبل حلول الصيف.

انتهى ** ح ع