الفیفا يتوّج اولسان الکوري بلقب دوري ابطال اسيا 2020

وفي مباراة نهائي دوري ابطال اسيا التي اقيمت عصر اليوم السبت على ستاد الجنوب بالدوحة، تغلب اولسان هيونداي بنتيجة 2 -1 على غريمه برسبوليس الإيراني وذلك رغم افضلية الاخير في هذه المباراة.

وسجل الهدف الوحيد لفريق برسبوليس اللاعب "مهدي عبدي" في الدقيقة 45 من المباراة، ليقابل ذلك بهدف التعادل للاعب الكوري الجنوبي "جونيور نيجراو" خلال الثواني الأخيرة من الوقت المحتسب بدل الضائع للشوط الأول.

وبعد 9 دقائق من بداية الشوط الثاني، أضاف جونيور نيجراو الهدف الثاني من ضربة جزاء الى حصاد فريقه، الذي حسم نتيجة المبارة بهذا الهدف ايضا.

وتوج أولسان هيونداي بلقب دوري أبطال آسيا 2020 للمرة الثانية، بعد فوزه باللقب في عام 2012، على الاهلي السعودي بنتيجة 3-0 .

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