١٩‏/١٢‏/٢٠٢٠ ٨:٥٨ م
رقم الصحفي: 2460
رمز الخبر: 84154214
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قائد امني : ضبط 2.2 طن من المخدرات شمال غربي البلاد

قائد امني : ضبط 2.2 طن من المخدرات شمال غربي البلاد

ارومية / 19 كانون الاول / ديسمبر / ارنا – اعلن قائد قوى الامن الداخلي في محافظة اذربايجان الغربية، "العميد مسعود خرم نيا"، ضبط ما يزيد عن الفين و200 كغ من انواع المخدرات، خلال الاشهر الثلاثة الماضية، في هذه المحافظة الشمال غربية للبلاد.

وفي تصريح لمراسل "ارنا" اليوم السبت، اوضح "العميد خرم نيا"، ان هذه الكمية تشير الى 84 بالمئة زيادة في مجال ضبط المخدرات داخل المحافظة خلال الفترة ذاتها من العام الماضي.

واضاف، ان هذه الفترة من العام الحالي شهدت ايضا عمليات تدمير 35 عصابة ناشطة في مجال الاتجار بالمخدرات في محافظة اذربايجان الغربية؛ وبما يشير الى زيادة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

وتابع القائد الامني الايراني، انه تم خلال الاشهر الثلاثة الماضية، القبض على 3 الاف و482 عنصرا على صلة بتهريب المخدرات وذلك ضمن 369 عملية نفذت في اذربايجان الغربية.

انتهى ** ح ع

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