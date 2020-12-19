قائد امني : ضبط 2.2 طن من المخدرات شمال غربي البلاد

وفي تصريح لمراسل "ارنا" اليوم السبت، اوضح "العميد خرم نيا"، ان هذه الكمية تشير الى 84 بالمئة زيادة في مجال ضبط المخدرات داخل المحافظة خلال الفترة ذاتها من العام الماضي.

واضاف، ان هذه الفترة من العام الحالي شهدت ايضا عمليات تدمير 35 عصابة ناشطة في مجال الاتجار بالمخدرات في محافظة اذربايجان الغربية؛ وبما يشير الى زيادة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

وتابع القائد الامني الايراني، انه تم خلال الاشهر الثلاثة الماضية، القبض على 3 الاف و482 عنصرا على صلة بتهريب المخدرات وذلك ضمن 369 عملية نفذت في اذربايجان الغربية.

انتهى ** ح ع