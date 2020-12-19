طائر العنقاء الأسطوري.. شعار رمزي فاخر للسياحة الإيرانية

وأظهرت استطلاعات لآراء السياح، أن العديد منهم يعتبرون اللون الفيروزي هو لون إيران الخاص، ولهذا السبب تم استخدام طيف واسع من ألوان الأزرق اللازوردي والبيج الكاكي، والذهبي التي يطغي عليها الفيروزي في تصميم رمز السياحة الوطنية الإيرانية لأن هذه الألوان مستخدمة في العديد من معالم العمارة التراثية التقليدية والمباني التاريخية والقديمة في إيران.

وفي السياق ذاته، قال المدير العام لمكتب الدراسات السياحية والتعليم بوزارة التراث الثقافي والصناعات اليدوية والسياحة، زاهد شفيعي، ان طائر العنقاء، هو رمز يظهر أن إيران بلد أسطوري قديم، كما انه يرمز الى الشفاء والى السياحة الصحية في إيران. طائر العنقاء هو رمز لقصة الثلاثين طائرا ورمز للرؤية والمنطق الإيراني. فالأزرق اللازوردي والفيروزي لونين إيرانيين أصيلين، يبرزان طبيعتها التواقة للسلام.

وأضاف شفيعي، انه تم اجراء مقابلات معمقة مع أكثر من ألفي سائح أجنبي من 40 دولة، ومحادثات مع مسؤولين وخبراء واصحاب آراء في صناعة السياحة والمنظمات المعنية في هذا المجال، على مدى عام واحد، من أجل تصميم شعار طائر العنقاء الفيروزي ليكون رمزا للسياحة الإيرانية.

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