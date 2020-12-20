٢٠‏/١٢‏/٢٠٢٠ ٨:٥١ ص
رقم الصحفي: 3101
رمز الخبر: 84154455
٠ Persons

سمات

زلزال بقوة 4.5 درجة يضرب مدينة قطور في شمال غرب ايران

زلزال بقوة 4.5 درجة يضرب مدينة قطور في شمال غرب ايران

طهران / 20 كانون الاول / ديسمبر /ارنا- ضرب زلزال بقوة 4.5 درجة على مقياس ريختر صباح اليوم الاحد مدينة قطور التابعة لمحافظة اذربايجان الغربية في شمال غرب ايران.

واعلن مركز رصد الزلازل بموسسة الجيوفيزياء التابعة لجامعة طهران، ان هذا الزلزال وقع عند الساعة الثامنة و 2 دقائق و 49 ثانیة  صباح اليوم (حسب التوقيت المحلي ).
و مركز الزلزال كان عند التقاء خطي العرض  38.105 والطول43.578 درجة وفي عمق 5 كيلومترات من سطح الارض.

ولم تصل اي تقارير بوقوع ضحايا او خسائر مادية جراء هذا الزلزال.

يذكر ان قطور من نواحي مدينة خوي التابعة لمحافظة اذربايجان الغربية و كانت هذه المنطقة قد تعرضت الى هزات ارضية بقوة 4.6  فی ابریل الماضی و5.3درجة على مقياس ريختر في یونیو الماضی .

انتهی 3280

سمات

تعليقك

You are replying to: .
1 + 5 =