زلزال بقوة 4.5 درجة يضرب مدينة قطور في شمال غرب ايران

واعلن مركز رصد الزلازل بموسسة الجيوفيزياء التابعة لجامعة طهران، ان هذا الزلزال وقع عند الساعة الثامنة و 2 دقائق و 49 ثانیة صباح اليوم (حسب التوقيت المحلي ).

و مركز الزلزال كان عند التقاء خطي العرض 38.105 والطول43.578 درجة وفي عمق 5 كيلومترات من سطح الارض.

ولم تصل اي تقارير بوقوع ضحايا او خسائر مادية جراء هذا الزلزال.

يذكر ان قطور من نواحي مدينة خوي التابعة لمحافظة اذربايجان الغربية و كانت هذه المنطقة قد تعرضت الى هزات ارضية بقوة 4.6 فی ابریل الماضی و5.3درجة على مقياس ريختر في یونیو الماضی .

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