الفيلم الايراني "الليلة الأولى من الذكرى الثامنة عشرة" يفوز بجائزة في مهرجان برشلونة الدولي

وافاد مراسل ارنا ان الدورة الثامنة من مهرجان برشلونه الدولي للافلام الاسيوية ( Asian Film Festival Barcelona ) انهت اعمالها بفوز الفيلم الايراني "الليلة الأولى من الذكرى الثامنة عشرة"بجائزة أفضل سيناريو.

والفيلم له مضمون اجتماعي وهو من تأليف حسين تهراني وقد صورت مشاهده في طهران ومثل ادواره مجموعة من الممثلين المعروفين وعدد من الممثلين المسرحيين الشباب.

وشارك في تمثيل ادوار "الليلة الأولى من الذكرى الثامنة عشرة" (ديابازون) الممثلون: جالة صامتي، وبهنوش بختياري، وعليرضا استادي، ومهدي حسيني نيا، ومعصومة رحماني، وبابك نوري، وعليرضا ساوة درودي، ومهرنوش حاجي خاني، وشادي كنجي، ومهران آتش زاي، ومهسا اكبري، وسارا سرابي، وغزال غلامي ويكتا طبيبي.

وسبق ان حصل "الليلة الأولى من الذكرى الثامنة عشرة" على جوائز أفضل فيلم وأفضل سيناريو وكذلك جائزة الإتحاد السينمائي خلال الدورة الرابعة والعشرين من مهرجان avanc البرتغالي.

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