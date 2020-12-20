البطل الايراني لكمال الاجسام یحتل المركز الرابع في مسابقات مستر اولمبيا 2020

وتمكن "هادي جوبان " الذي تاهل امس السبت إلى نهائيات منافسة مستر اولمبيا مع الأمريكيین براندون كاري وفيل هيث والمصري بيك رامي من المجموعة التمهيدية ، تمكن من احراز المركز الرابع في المنافسة .

ونجح رامي السبيعي الملقب بـ"بيغ رامي" في التتويج بالميدالية الذهبية لبطولة مستر أوليمبيا 2020، وهي البطولة الأعلى في لعبة كمال الأجسام للمحترفين وحصد البطل السابق براندون كاري الميدالية الفضية واحتل بطل أولمبيا سبع مرات فيل هيث المركز الثالث.

وكان جوبان قد أعلن قبل المسابقة أنه تحمل الكثير من المصاعب للوصول إلى منافسات 2020 الدولية وأنه سعيد لكونه من بين أفضل لاعبي كمال الأجسام الآن.

وكان هادي جوبان المعروف بـ"الذئب الايراني" قد احرز المركز الثالث في بطولة كمال الأجسام 2019. كما فاز بجائزة أفضل لاعب كمال اجسام بتصويت الجمهور.

وأقيمت البطولة في الفترة من 17 إلى 20 ديسمبر الحالي. وتقام مسابقة مستر اولمبيا عادة في منتصف العام في الصيف لكنها أجلت هذه السنة لآخر شهر بها في ديسمبر بسبب جائحة كورونا وتعتبر أهم مسابقة في عالم كمال اجسام للمحترفين على مستوى العالم.

انتهى** 1453