خبير سياسي روسي: على طهران وموسكو تعزيز علاقاتهما الاقتصادية لمواجهة الحظر الغربي

واضاف ماركوف وهو أحد المقربين من الرئيس الروسي "فلاديمير بوتين" لوكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية ، إن نضال الشعب الإيراني لاحقاق حقه في السيادة وتحقيق الاستقلال له ما يبرره ويحظى بدعم كبير من روسيا.

وأشار الخبير الروسي إلى اغتيال العالم الإيراني الشهيد محسن فخري زاده وقال: ان روسيا تشعر بالاشمئزاز من هذا الاغتيال وتعتبر مثل هذه الاغتيالات مرفوضة وتدينها.

وأضاف: ان روسيا على استعداد لتطوير العلاقات مع إيران في مختلف المجالات الصناعية والاقتصادية وترحب بتنمية التعاون معها.

"وقال ماركوف الذي شغل مناصب في منظمة السياحة الروسية ان إيران وجهة سياحية مهمة للغاية وفيها عدة جزر في الخليج الفارسي بما في ذلك جزيرة كيش التي تعتبر من مناطق مهمة بالنسبة للسياح الروس.

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