إيران المنتج الثامن عشر للألمنيوم في العالم

وأوضح "محسن محمد خاني" في تصريح لمراسل إرنا اليوم الأحد، أن احتياطيات البوكسيت المعروفة في إيران تقدر بنحو 25 مليون طن، وأن المنتج الوحيد للألومينا في إيران هو مجمع جاجرم للألومينا التابع لشركة إيران للألومينا والذي ينتج حوالي 300 الف طن من الألومينا سنويا.

وبلغ إنتاج الألومينا العام الماضي 232.4 ألف طن ليسجل انخفاضا بنسبة 2.3 بالمائة مقارنة بـ 237.8 ألف طن لعام 2018، كما سجل إنتاج الألومينا في الأشهر الثمانية الأولى من العام الحالي 156.9 ألف طن، ليسجل نموا بنسبة 2.3 بالمائة مقارنة مع نفس الفترة من عام 2019، والتي كانت 153.4 ألف طن.

واشار الى أن الإحصائيات الرسمية لوزارة الصناعة والمناجم والتجارة تكشف عن إنتاج سبائك الألمنيوم بنحو 310 و 285.8 ألف طن خلال السنوات 2018 و2019 على التوالي.

الألومنيوم هو المعدن الأكثر استخداما بعد الحديد، وأن البوكسيت هو أهم مصدر لإنتاج الألمنيوم في العالم، ووفقا للإحصاءات الدولية فأن احتياطيات البوكسيت العالمية بلغت في 2019 حوالي 55 إلى 75 مليار طن، منها 32 بالمئة حصة إفريقيا و 23 بالمائة في أوقيانوسيا و 21 بالمائة في أمريكا الجنوبية ومنطقة البحر الكاريبي و 18 بالمائة في آسيا و 6 بالمائة في مناطق أخرى.

تمتلك غينيا وأستراليا وفيتنام والبرازيل وجامايكا الحصة الأكبر من احتياطيات البوكسيت في العالم، على التوالي.

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