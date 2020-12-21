تسجیل 191 حالة وفاة جدیدة بفیروس کورونا في إیران

واضافت سادات لاري في تصریحها الصحفي الیوم الاثنين انه تم خلال الساعات الـ 24 الماضیة تسجیل 6 الاف و 151 حالة جدیدة للاصابة بفیروس کورونا لیرتفع إجمالي عدد المصابین بالفیروس في البلاد الی ملیون و164 الفا و535 شخصا ويكون 5519 شخصا في وضع حرج.

واضافت، ان عدد المتعافین من الفیروس بلغ 894 الفا و 366 شخصا لغایة الان، ولکن للاسف توفي 191 شخصا اخر خلال الساعات الـ 24 الماضیة لیرتفع عدد المتوفین جراء الاصابة بالفیروس الی 53 الف و 816شخصا.

کما أعلنت المتحدثة باسم وزارة الصحة، ان سبعة ملايين و 97 الفا و 556 شخصا خضعوا لفحص الکشف عن الاصابة بفیروس "کوفید 19" في انحاء البلاد حتی الان.

انتهی**3276