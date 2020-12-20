مخرجة ايرانية ضمن لجنة انتخاب الافلام الدولية بمهرجان "ريغارد " الكندي

ويقام مهرجان ريغارد الدولي بدورته الخامسة والعشرين خلال الفترة من 9 الى 13 كانون الثاني 2021 بمشاركة ما يقارب 200 فيلم من 50 دولة.

ويعتبر مهرجان ريغارد الكندي الافضل بالنسبة للافلام القصيرة عالميا ويتم انتخاب الافلام المشاركة ضمن تقييم يقوم به مخرجيين عالميين.

وتمت دعوة المخرجة الايرانية "قصيدة كلمكاني" لانتخاب الافلام في القسم الدولي بمهرجان ريغارد الكندي بدورته الخامسة والعشرين.

يذكر ان المخرجة الإيرانية قصيدة كلمكاني تألقت بفيلمها القصير بعنوان "العودة إلى قازان" في مهرجان "فيلم في سبعة أيام" الذي اقيم مؤخرا في روسيا وذلك كما أعلنت جمعية سينما الشباب الإيرانيين.

وقد تمت دعوة المخرجة الإيرانية بصفتها الممثلة الوحيدة عن إيران ضمن عشرة مخرجين آخرين من فرنسا وسويسرا وألمانيا وروسيا وجمهورية التشيك والصين ومنغوليا ليتنافسوا في هذا المشروع.

انتهى**م م**