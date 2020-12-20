مسؤول : باحثان ايرانيان على قائمة افضل علماء العالم

واوضح "سعيد حصاركي" في تصريح لمراسل "ارنا" اليوم الاحد، ان كلا من "الدكتور تورج عبادزادة"، و"الدكتور محمد رضا واعظي"، ادرج اسماهما على قائمة افضل الباحثين والعلماء عالميا، التي تصدر عن جامعة ستانفورد الواقعة في ولاية كاليفرونيا الامريكية.

واضاف، ان الدكتور عبادزادة بتقديم 164 مقالا عليما في مجال المواد خلال الفترة من 1998 الى 2020 احتل المركز 133 الفا و97، بينما قدم الدكتور واعظي 115 مقالا من 2003 الى 2020 ليحتل المركز 141 الفا و2 على قائمة ستانفورد لافضل علماء العالم- 2019.

ولفت هذا المسؤول بوزارة العلوم والابحاث والتقنية الايرانية، الى ان قائمة ستانفورد هذه، تضم 161 الفا و441 باحثا في 22 مساقا، و176 اختصاصا في مجال انتاج العلم من شتى البلدان.

انتهى ** ح ع