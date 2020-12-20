اية الله صافي كلبايكاني يشيد بموقف رئيس المحكمة الدستورية في النمسا

وحيّا المرجع الديني في رسالته رئيس المحكمة الدستورية لدولة النمسا، مؤكدا ان "الكرامة الذاتية التي اودعها العلي القدير في الانسان بجميع اختلافاته العرقية والثقافية واللغوية والجغرافية، لطالما تعرضت الى عمليات استهداف وتدمير من جانب الانظمة السلطوية في العالم.

واضاف سماحته : ان المثقفين والاجهزة القضائية التي تتولى مسؤولية صون حقوق الناس وتنفيذ العدالة في المجتمعات، تضطلع بأكبر دور في مراقبة اداء الحكومات ايضا. تلك المؤسسات تحمل مسؤولية ردعية ازاء الجور واضطهاد الشعوب والثقافات والتقاليد والمعتقد.

وتابع اية الله صافي كلبايكاني، مخاطبا المسؤول النمساوي رفيع المستوى : ان الاجراء المناسب الذي اتخذته المحكمة الدستورية في النمسا، وتاكيدا دوركم العادل والشريف الى جانب سائر القضاة الاجلاء في سياق حماية حقوق المسلمين الدينية لدى هذا البلد، والغاء القرار الجائر الذي يحرم المسلمين (المراة المسلمة) من حقهم البديهي في ارتداء الحجاب، انه لمدعاة للبهجة والسرور بالنسبة لكافة المسلمين في العالم، وايضا جميع المفكرين من اتباع الاديان الابراهيمة.

انتهى ** ح ع