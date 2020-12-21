قريبا...تدشين المرحلة الثانية من بتروكيمياويات ايلام

وقال نجفي سمناني في تصريح له الاحد بان المرحلة الثانية من المشروع والتي تتضمن وحدتي الاوليفين والتحلية سيتم تدشينها برعاية رئيس الجمهورية حسن روحاني عن طريق الفيديوكونفرانس یوم الخمیس القادم.

واضاف: انه سيتم من خلال تدشين وحدة الاوليفين انتاج 750 الف طن من الاثيلين والبروبيلين والبنزين بيروليز والوقود السائل سنويا.

وقال نجفي سمناني: ان وحدة الاوليفين في شركة البتروكيمياويات في ايلام والتي تعد وحدة الاوليفين الثالثة عشرة في البلاد، سيتم تدشينها بجهود المدراء والخبراء والعاملين في هذه الشركة وشركة الخليج الفارسي القابضة في غنى عن الشركات الاجنبية.

وصرح بانه مع تدشين وحدة الاوليفين هذه سيستغني مجمع بتروكيمياويات ايلام عن اللقيم الذي يتم تزويده به بواسطة انبوب غرب البلاد كما ستنطفئ شعلة اللهب في ابراج احراق الغاز الاضافي في مصفى الغاز في ايلام.

انتهى ** 2342