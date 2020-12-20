لا أضرار جراء زلزال ضرب شمال شرق ايران بقوة 4.2 ريختر

وقال مرتضى حميدي في تصريح ادلى به لمراسل وكالة "ارنا" الاحد: ان فرق الاغاثة والانقاذ ولجنة الازمة في مدينة تربت جام تبحث الان الاضرار المحتملة لهذا الزلزال.

يذكر ان زلزالا بقوة 4.2 درجة على مقياس ريختر ضرب ناحية نصرآباد في الساعة العاشرة و 15 دقيقة و 9 ثوان من مساء الاحد بالتوقيت المحلي (السادسة و 45 دقيقة و 9 ثوان مساء بتوقيت غرينتش).

ووقع الزلزال في عمق 15 كم من سطح الارض وكان مركزه عند التقاء خطي الطول 60.64 والعرض 35.54 درجة.

وتقع ناحية نصرآباد على بعد 45 كم من مدينة تربت جام بمحافظة خراسان الرضوية شمال شرق ايران.

انتهى ** 2342