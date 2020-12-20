صادرات ايران من الفستق بلغت اكثر من مليار دولار خلال 8 اشهر

وقال قاسمي في تصريح له الاحد خلال مراسم افتتاح متحف شركة الفتسق التعاونية في مدينة رفسنجان بمحافظة كرمان جنوب شرق ايران: انه تم تصدير ما قيمته اكثر من مليار دولار من الفستق الى الخارج منذ بداية العام الجاري (العام الايراني بدا في 20 اذار/مارس) لغاية الان.

واضاف: ان زراعة الفستق تعد تحقيقا عمليا لسياسات الاقتصاد المقاوم المؤكد عليها من قبل سماحة قائد الثورة الاسلامية وان الاقتصاد المقاوم يعني الانتاج في الداخل وتعزيز الصادرات.

واشاد بجهود العاملين في هذه الشركة التعاونية واضاف: ان هذه الشركة كانت مؤثرة كثيرا في الاسواق الخارجية لذا نامل بان تكون لنا مثل هذه الشركات في مختلف المجالات وان نصل الى الاكتفاء الذاتي ونصبح في غنى عن الحاجة الى الاجانب.

من جانبه قال حاكم مدينة رفسنجان مجيد فصيحي هرندي خلال المراسم: ان شركة الفتسق التعاونية في رفسنجان يبلغ عدد اعضائها اكثر من 70 الفا وتعد من اكبر وانجح الشركات التعاونية في البلاد ورغم انها عانت من مشاكل كالحظر الا انها لم تكف ابدا عن بذل الجهود واتخذت خطوات مؤثرة للمزارعين.

واضاف: انه تم خلال العام الجاري انتاج 60 الف طن من الفستق من قبل المزارعين في رفسنجان وسيتم في العام القادم ايضا انتاج كمية جيدة ايضا.

انتهى ** 2342