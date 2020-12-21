الارضية متوفرة لاستثمار دول الجوار في ميناء جابهار

واضاف "بهروز آقايي" اليوم الاثنين خلال لقائه سفير باكستان لدى طهران إن "ميناء جابهار يربط بين بعض موانئ المنطقة مما يوفر الارضية لتعزيز التعاون والتبادل التجاري فيها.

وإشار إلى التقارب الثقافي والاجتماعي مع دول المنطقة قائلا ان " موانئ إيران تكمل بعضها البعض".

وقدم اقتراحا بشان تنفيذ بنود اتفاقية التوأمة بين مينائى جوادر وجابهار ، وقال: "ميناء جابهار سيكون حلقة وصل بين موانئ المنطقة داعيا إلى إقامة مراكز بحث وإنقاذ وإغاثة بحرية مشتركة بين الساحل الغربي لمدينة جابهار وباكستان من أجل تحسين السلامة البحرية ومنع الحوادث المحتملة وإنشاء منصة مناسبة لتقديم الخدمات في جابهار.

واقترح توفير التسهيلات اللازمة في مجال السياحة البحرية ونقل المسافرين في مينائي جوادر وجابهار لما لهما من المقومات السياحية.

من جانبه قال سفير باكستان في طهران رحيم حيات قريشي خلال اللقاء ان ميناء الشهيد بهشتي في جابهار يتمتع بطاقات وامكانيات لا مثيل لها الى جانب البنى التحتية المناسبة فيه حيث يمكن استثمار هذه الامكانيات في تعزيز التبادل التجاري في المنطقة.

وقد اعلن قريشي امس الاحد خلال لقائه المدير العام لمنطقة جابهار الحرة، عن التزام بلاده بتعهداتها التاريخية فيما يتعلق بالقواسم المشتركة الدينية والثقافية والاجتماعية والاقتصادية مع إيران".

وصرح السفير الباكستاني ان بلاده تؤكد على تطوير العلاقات مع إيران وهي حريصة على التواجد والاستثمار في جابهار، مشددا على ضرورة اشراك القطاع الخاص الباكستاني في هذا المجال.

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