الإيراني حسين طيبي ضمن أفضل لاعبي كرة الصالات في العالم

ويلعب حسين طيبي لفريق بنفيكا البرتغالي والمنتخب الوطني الايراني.

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وانضم طيبي إلى بنفيكا قادماً من نادي كايرات الماتي في كازاخستان، بعدما ساهم في فوز الفريق بلقب دوري كرة الصالات في كازاخستان وتمكن من تسجيل 6 أهداف في الدوري البرتغالي.

یذکر أن طيبي فاز بعدة ألقاب محلية مع أندية فولاد ماهان وغيتي بسند في إيران، وفاز بلقب بطولة الأندية الآسيوية لكرة الصالات عام 2018.

وساهم اللاعب الايراني أيضاً في فوز منتخب إيران بلقب بطولة آسيا لكرة الصالات عامي 2016 و2018، حيث حصل في النسخة الأخيرة على جائزة الهداف، والحصول على المركز الثالث في كأس العالم لكرة الصالات 2016.

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