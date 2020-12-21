محافظة اذربايجان الغربية مستعدة لتلبية احتياجات قطاع البناء في جمهورية اذربيجان

واضاف بابائي اليوم الاثنين، يتم حاليا تصدير الاسمنت من محافظة اذربايجان الغربية في شمال غرب ايران الى جمهورية اذربيجان وهناك امكانية لزيادة حجم الصادرات مبينا ان المحافظة تنتج مايزيد عن اربعة ملايين طن من الاسمنت سنويا والتي يتم تصدير نسبة كبيرة منه الى مختلف دول العالم بما فيها جمهورية اذربيجان التي استوردت خلال العام الجاري ما قيمته 22 مليون دولار.

وقال ان الامكانيات التجارية للمحافظة تخولها تعزيز العلاقات التجارية مع جمهورية اذربيجان مؤكدا في حال توفير الظروف اللازمة سيتم اتخاذ إجراءات سريعة في هذا المجال.

وأشار رئيس منظمة الصناعة والتعدين والتجارة في محافظة أذربايجان الغربية إلى أن جمهورية أذربيجان تعتبر سوقا جيدة للصادرات وهي حلقة الوصل للتبادل التجاري بين دول آسيا الوسطى وأوراسيا.

ويبلغ طول الحدود المشتركة بين محافظة اذربايجان ونخجوان في جمهورية أذربيجان149 كيلومترا.

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