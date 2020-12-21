تعزيز التعاون بین وکالتي ارنا وشینخوا

وصرح الرئيس الجديد لوكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) لمراسل وكالة الأنباء (إرنا) اليوم الاثنين حول تعاون البلدين أن الصين وإيران حضارتان قديمتان تربطهما علاقات ودية تقليدية وقام الرئيس الصيني شي جين بينغ في يناير 2016 بزيارة رسمية إلى إيران اسفرت عن إقامة علاقات شاملة وشراكة استراتيجية بين البلدين حيث فتحت صفحة جديدة في التبادل الودي بينهما.

وشدد على أنه في السنوات الأخيرة ، كان للعلاقات بين البلدين "مبادئ إيجابية ومستقرة" ، قائلا : ان الصين وإيران لهما تبادلات وثيقة سياسيا ويدعمان بعض في القضايا ذات الاهتمام المشترك.

واضاف: كما ان التبادل والتعاون الثقافي بين الصين وإيران في مجالات مثل مراكز الفكر والجامعات والشباب والصحافة وما إلى ذلك متنوعة للغاية.

وشدد رئيسا وكالتي انباء شينهوا وأرنا "خه بينغ" و "محمد رضا نوروزبور" على ضرورة تعزيز التعاون الإعلامي والجهود المشتركة على المستويات الثنائية والإقليمية والدولية.

واضاف: ان إيران هي من أهم الدول في الشرق الأوسط، فتوبي وسائل الإعلام الصينية ، أهمية كبيرة على الدوام لتبادل الآراء والتعاون مع وسائل الإعلام الإيرانية.

وأضاف: لقد وسعت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) ووسائل الإعلام الإيرانية تعاونهما في مجال تبادل الأخبار والصور ومقاطع الفيديو وغيرها.

وأشار إلى أن الوكالتين وقعتا أول اتفاقية تعاون إخباري بينهما في عام 1987 ، ثم قامتا بتحديثها عدة مرات.

واكد بان وسائل الإعلام الصينية تولى اهتمامًا كبيرًا لإيران لعدة أسباب. منها أن إيران والصين تربطهما علاقات ودية تقليدية وتدعمان بعض في القضايا الدولية والقضايا الإيرانية مثل الملف النووي الإيراني، والتوتر بين إيران والولايات المتحدة ، وموقف إيران من العديد من القضايا.

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