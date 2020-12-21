خطيب زادة : الدول الأقليمية صديقة لإيران ماعدا واحدة

وفي حديثه الصحفي الاسبوعي أشار خطيب زادة الى ان مساعد وزير الخارجية عباس عراقجي زار سلطنة عمان مؤخرا كما ان هناك زيارات قادمة الى الكويت وقطر ، مضيفا ان هناك دولة او دولتين تحاولان التحدث نيابة عن الآخرين لكن لاينبغي اعطاء اهمية لما تقولان.

وذَكر خطيب زادة بأن بعض دول المنطقة قد تحولت الى سوق وترسانة للاسلحة وباتت مصدرا للتجاوز والعدوان من القرن الافريقي وشمال افريقيا حتى اليمن.

وتابع قائلا : متى ما أدرك الاخرون ان القضايا الأقليمية يجب ان تحل دون تدخل خارجي وأن الأمن لايتحقق بالأجرة عند ذلك يمكن الحوار بخصوص القضايا الأقليمية.

وجدد المتحدث باسم الخارجية موقف ايران واستعدادها الدائم للتعاون مع دول المنطقة ، داعيا هذه الدول للالتفاف الى مايجري على الارض والاهتمام بموقعها ودورها ، كما أكد أن بامكان جميع الدول أن تساهم في وضع أسس ثابتة للمنطقة ، ولاينبغي القلق في هذا المجال.

يتبع..