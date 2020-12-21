مصدر مسؤول : اجراء الاختبار البشري للقاح كورونا الايراني هذا الاسبوع قطعا

واوضحت السيدة "محرز" في تصريح لمراسل "ارنا" اليوم الاثنين : ان عملية الاختبار البشري للقاح كورونا الايراني تضم مراحل عديدة؛ حيث سيتم حقنه خلال المرحلة الاولى في 56 شخصا.

وتابعت : ان اللقاح سيحقن خلال مرحليتن داخل اجسام هؤلاء الاشخاص لتنتج الجسم المضاد (الاول)، لكن الجسم المضاد الرئيسي الذي يمنح المناعة قبال المرض سينتج بعد الحقنة الثانية.

ونوهت المسؤولة في وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي، بان الشركة الايرانية المنتجة للقاح المضاد لفيروس كورونا حازت بالتاكيد على التصريح اللازم من قبل منظمتي الغذاء والدواء والصحة الدوليتين، ولولا ذلك لما استطاعت البدء في المرحلة الجديدة لانتاجه.

وتوقعت السيدة محرز، انه في حال انجاز مراحل الاختبار البشري للقاح كورونا الايراني وصدور التصريح لانتاجه من قبل منظمتي الصحة والغذا والدواء الدوليتين، سيتم توزيع هذا المنتج المحلي في الاسواق بنهاية موسم الربيع القادم.

كما اكدت عضو اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا في ايران، انه لغاية انجاز مراحل انتاج لقاح كورونا الايراني ينبغي اتخاذ الاجراءات اللازمة لاستيراد النسخة الاجنبية لهذا اللقاح ايضا؛ مؤكدة في الوقت نفسه ان المسؤولين المعنيين في البلاد يبذلون قصارى جهدهم في هذا السياق.

انتهى ** ح ع