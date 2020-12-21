قائد امني : ضبط 105 اطنان من المخدرات في غضون 9 اشهر داخل البلاد

وفي تصريحه خلال اللقاء مع كوادر التمريض والاسعاف والرعاية الصحية لدى قيادة قوات حرس الحدود الايراني اليوم الاثنين، اذ هنأ العميد كودرزي لمناسبة ذكرى ميلاد "السيدة زينب الكبرى" ابنة "الامام علي" (عليهما السلام) و"يوم الممرضين والممرضات" الوطني، اشاد بالجهود والدور البارز لهؤلاء المضحين في ظل الظروف الراهنة؛ مستدلا بتصريحات سماحة قائد الثورة الاسلامية الذي وصف فيها التمريض بانها مهنة انسانية واسلامية.

وقال : ان الكوادر الطبية والتمريضية في ايران قدمت جهودا مميزة خلال الظروف الناجمة عن تفشي وباء كورونا؛ مخصا بالذكر في هذا الخصوص تضحيات الاطباء والممرضين لدى قيادة حرس الحدود في سياق الحد من انتشار هذا الفيروس الفتاك بين وحدات الامن الحدودي في ارجاء البلاد.

وعودة الى موضوع ضبط المخدرات، اشار قائد قوات حرس الحدود الايراني الى دور الكوادر الطبية والعلاجية لدى هذه القوة في حماية سلامة القوات الحدودية وتعزيز ادائهم في انجار المهام الموكلة لمكافحة عصابات الاتجار بالمخدرات داخل المناطق الحدودية في ارجاء ايران الاسلامية.

انتهى ** ح ع