جوزيب بوريل : تنفيذ الاتفاق النووي بنحو تام ومؤثر ضرورة مصيرية

جاء ذلك في تغريدة نشرها "بوريل" عقب انتهاء اجتماع وزراء خارجية الدول الاعضاء في الاتفاق النووي، والذي عقد اليوم الاثنين عبر الفيديو كونفرانس.

واضاف المسؤول الاوروبي : ان الاطراف المشاركة في الاتفاق النووي، اكدت خلال اجتماع اليوم على بذل قصارى الجهود من اجل الحفاظ على هذا الاتفاق؛ اننا اتفقنا بشان معالجة التحديات المتعلقة بتنفيذ الاتفاق النووي بما في ذلك الحد من انتشار السلاح النووي والاتزام بالغاء الحظر (المفروض على ايران).

وتابع بوريل : كما استعرضنا مع السادة الوزراء، آفاق عودة الولايات المتحدة الامريكية المرتقبة الى الاتفاق النووي، والتاكيد على استعدادنا لمتابعة هذا الامر برؤية ايجابية ومن خلال جهود مشتركة.

يذكر، ان وزراء خارجية الترويكا الاوروبية (فرنسا والمانيا وبريطانيا) والصين وروسيا وايران، الى جانب الممثل الاعلى للاتحاد الاوروبي عقدوا اليوم الاثنين اجتماعا عبر الفيديو لمناقشة اليات حفظ الاتفاق النووي وتنفيذه.

وخرج المشاركون في هذا الاجتماع ببيان ختامي، جددوا فيه التزامهم بالحفاظ على الاتفاق النووي وبذل الجهود في هذا السياق، كما ضرورة تنفيذ مؤثر لكامل بنوده من قبل الاطراف جميعا، ومعالجة التحديات الراهنة ومنها المتعلقة بالحد من انتشار السلاح النووي وتعهدات رفع الحظر (عن ايران).

البيان اكد ايضا على اهمية دور الوكالة الدولية للطاقة الذرية بوصفها منظمة دولية مستقلة ومحايدة كُلفت من قبل مجلس الامن الدولي بمراقبة تنفيذ التعهدات المتعلقة بمنع الانتشار النووي وذلك في اطار خطة العمل المشترك الشاملة (الاتفاق النووي)، وضرورة استمرار التعاون بحسن النية مع تلك الوكالة الدولية.

واكد وزراء خارجية الدول الاعضاء في الاتفاق النووي عبر بيانهم، ان هذا الاتفاق الذي صادق عليه مجلس الامن وفق القرار 2231 (2015) لايزل قائما بصفته عنصرا مصيريا في مجال الحد من انتشار السلاح النووي وانجازا هاما على صعيد الدبلوماسية التعددية التي تضمن السلام والاستقرار الاقليمي والدولي.

وفي الختام، اشار البيان الى ان وزراء خارجية الدول الاعضاء يجددون الاسف العميق ازاء انسحاب امريكا من الاتفاق النووي، ويؤكدون ان القرار 2231 لايزال ملزما.

انتهى ** ح ع