منظمة الطيران الايرانية تعلن الغاء جميع الرحلات من والى بريطانيا

جاء ذلك عقب رسالة بعثها وزير الصحة والعلاج والتعليم الطبي "سعيد نمكي" صباح اليوم الاثنين الى وزير الطرق واعمار المدن، مطالبا في سياق الاجراءات الحترازية لمكافحة فيروس كورونا بالغاء جميع رحلات الخطوط الجوية الايرانية مع بريطانيا، عقب الاعلان عن تفشي النسخة الجديدة من الفيروس في هذا البلد.

واضاف زنكنة في تصريح لمراسل "ارنا" اليوم " : ان كافة الرحلات الجوية باتجاه لندن الغيت لغاية الاسبوعين القادمين.

وحول المسافرين القادمين من دول اخرى الى البلاد، اوضح رئيس منظمة الطيران الايرانية ان معظم هؤلاء المسافرين يأتون على متن رحلات الطيران التركي، والتي الغت بدورها جميع الرحلات مع بريطانيا ايضا.

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