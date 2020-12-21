مسؤول : انجاز 60 بالمئة من بناء صحن السيدة زينب (س) في كربلاء المقدسة

وفي تصريح له اليوم الاثنين، اكد حجة الاسلام "السيد محمد موسوي"، ان محافظة خوزستان معنية في تنفيذ مشروع توسعة العتبة الحسينية (ع) بكربلاء المقدسة، والذي يتكلّل بإنشاء صحن السيدة زينب (س).

وتوقع رئيس لجنة اعمار المراقد المقدسة في محافظة خوزستان، ان يتم تدشين هذا الصحن بحلول العام الجديد (الايراني – في 21 اذار / مارس 2021)؛ مبينا ان مشاريع التوسعة في كافة العتبات المقدسة قائمة بالفعل.

ونوه في هذا السياق، الى انشاء صحن السيدة الزهراء (س) في العتبة العلوية المقدسة بالنجف الاشرف، موضحا ان لجنة إعادة إعمار العتبات المقدسة، قررت انجاز هذا المشروع في اطار توسعة مرقد الإمام علي (عليه السلام)، وذلك نظرا للأعداد المتزايدة لزوار النجف الأشرف القادمين من جميع أنحاء العالم، وازدياد الحاجة الى المزيد من أماكن العبادة والزيارة في العتبة العلوية المقدسة.

واستطرد حجة الاسلام موسوي، ان المشاريع الاعمارية القائمة في كربلاء المقدسة ايضا، تاتي في سياق خدمة الزوار، لاسيما خلال مراسم زيارة الاربعين المليونية التي تقضي الظروف انذك توفير المزيد من ظروف الراحة لهؤلاء الزوار.

انتهى ** ح ع