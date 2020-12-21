٢١‏/١٢‏/٢٠٢٠ ٨:٥١ م
رقم الصحفي: 2460
رمز الخبر: 84156839
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قائد امني : ضبط 4 اطنان من المخدرات شرقي البلاد

قائد امني : ضبط 4 اطنان من المخدرات شرقي البلاد

كناباد / 21 كانون الاول / ديسمبر / ارنا – اعلن "العقيد عليرضا حسينعلي زادة" وهو قائد قوى الامن الداخلي في مدينة خواف بمحافظة خراسان الرضوية – شرقي البلاد، ضبط ما يزيد عن 4 اطنان من المخدرات خلال الاشهر التسعة الماضية من العام الحالي (الايراني –بدأ في 21 اذار / مارس 2020) في مدينتي خواف وكناباد (جنوبي المحافظة).

واوضح العقيد حسينعلي زادة في تصريح لمراسل "ارنا" اليوم الاثنين : ان حجم المخدرات التي ضبطت خلال الفترة نفسها في كناباد بلغ طنين اثنين وان معظمها من مادة الافيون المخدرة.

واضاف ان حجم المخدرات التي ضبطت في مدينة خواف، خلال 9 اشهر مضت من العام الحالي، بلغ طنا واحدا و946 كغ.

كما نوه الى ان مدينة كناباد صنفت خلال العام الحالي ايضا، ضمن المدن المتفوقة لمحافظة خراسان الرضوية في مجال ضبط المخدرات ومكافحة هذه الظاهرة.

وشدد قائد قوى الامن الداخلي في خواف، قائلا : ان الشرطة لن تدخر جهدا في اداء مهامها بحزم، لمكافحة تهريب المخدرات والتصدي للعناصر التي تزعزع الاستقرار والامن العام في البلاد.

انتهى ** ح ع

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