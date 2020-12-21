قائد امني : ضبط 4 اطنان من المخدرات شرقي البلاد

واوضح العقيد حسينعلي زادة في تصريح لمراسل "ارنا" اليوم الاثنين : ان حجم المخدرات التي ضبطت خلال الفترة نفسها في كناباد بلغ طنين اثنين وان معظمها من مادة الافيون المخدرة.

واضاف ان حجم المخدرات التي ضبطت في مدينة خواف، خلال 9 اشهر مضت من العام الحالي، بلغ طنا واحدا و946 كغ.

كما نوه الى ان مدينة كناباد صنفت خلال العام الحالي ايضا، ضمن المدن المتفوقة لمحافظة خراسان الرضوية في مجال ضبط المخدرات ومكافحة هذه الظاهرة.

وشدد قائد قوى الامن الداخلي في خواف، قائلا : ان الشرطة لن تدخر جهدا في اداء مهامها بحزم، لمكافحة تهريب المخدرات والتصدي للعناصر التي تزعزع الاستقرار والامن العام في البلاد.

انتهى ** ح ع