القنصل العام الإيراني في النجف الأشرف يدعو الى تعزيز العلاقات الإقتصادية مع محافظة فارس

وفي اجتماع افتراضي متخصص عقده العراق اليوم (الاثنين)، بحضور رئيس غرفة تجارة محافظة فارس الإيرانية وممثلين من الأجهزة الحكومية بالمحافظة، أضاف حميد مكارم، "ان الزراعة هي أحد المواضيع المشتركة لتوسيع المبادلات التجارية مع محافظة فارس وبالنظر إلى التاريخ الطويل للمحافظة في الإنتاج الزراعي عالي الجودة، فمن المتوقع أن نتمكن من تصدير منتجاتها الزراعية إلى العراق بمستوى أعلى".

وأضاف: نحن مستعدون أيضا لاستقبال وفد من رجال الأعمال والمستثمرين من العراق ومدينة النجف لزيارة فارس بهدف التعرف عن كثب على الفرص الموجودة بالمحافظة في مجال الزراعة وتربية المواشي.

وفي السياق ذاته، قال رئيس غرفة التجارة والصناعة والتعدين والزراعة بمحافظة فارس، جمال رزاقي، ان المنتجات الزراعية تشكل الصادرات الرئيسية لإيران إلى العراق. وفي هذا المجال، فإن محافظة فارس، التي يبلغ إنتاجها من المحاصيل الزراعية والحيوانية والبستنة 12 مليون طن سنويا، لها حصة كبيرة في الصادرات الزراعية إلى دول الخليج الفارسي، الا ان حصتها الحالية في السوق العراقية ضئيلة، مؤكدا ضرورة اعتماد آليات فعالة للنهوض بحصة السلع التصديرية من هذه المحافظة الى العراق.

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