الفیلم الایراني"النائمون" یتاهل الی مهرجانين في ایطالیا والسوید

وسيعقد مهرجان ایطالیا السينمائي في الفترة من 26 ديسمبر الحالي إلى 2 يناير 2021 في جزيرة كابري الإيطالية عبر الفضاء الافتراضي.

کما سیقام مهرجان ستوكهولم السينمائي في الفترة من 7 إلى 21 ديسمبر الحالي في السوید.

والفيلم القصير "النائمون" یتناول قصة عامل شاب تختفي زوجته وهو يحاول العثور عليها.

وشارك في تمثیله کل من رامتین کرامتي دیبا، رامونا خانقايي، شکوفه جعفري، مسعود بقايي و مجتبی مطلبي.

وهناك الكثير من الافلام الايرانية التي فازت بجوائز في المهرجانات الدولية لانها تتناول القضايا التي تهم المجتمع بشكل عام بما فيها القضايا الاجتماعية والاقتصادية والاسرية من بينها "كيارستمي والعصا المفقودة" للمخرج محمودرضا ثاني الذي فاز بجائزة افضل وثائقي في مهرجان "لرابترا " الدولي بدورته السابعة في اليونان و فيلم "خورشيد " (الشمس) للمخرج الايراني مجيد مجيدي الذی حصل علی جائزة "الفانوس السحري" في مهرجان البندقية السينمائي الدولي في ايطاليا.

كما حصد الفیلم الایراني "انفصال نادر عن سیمین" للمخرج اصغر فرهادي جائزة اوسکار لافضل فیلم اجنبي وجائزة الدب الذهبي في مهرجان برلین عام 2011 و جائزة غولدن غلوب لافضل فیلم اجنبي لعام 2012 و فاز فیلم " البائع " من إخراج وكتابة نفس المخرج (اصغر فرهادي ) بجائزة الأوسكار لفئة أفضل فيلم بلغة أجنبية لسنة 2016.

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