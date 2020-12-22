الاستثمار الأجنبي في محافظة فارس شهد نموا بنسبة ثلاثة اضعاف

وأضافت هاله فولادفر اليوم الثلاثاء، في مقابلة مع وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية منذ بداية العام الايراني الحالي( بدا 21 مارس 2020) ، شهدنا مجموعه أربعة مشاريع استثمارية أجنبية مباشرة في فارس بلغت قيمتها 685 مليون دولار ، بينما كان هذا الرقم 181 مليون دولار في عام 2019 ".

وتابعت: منذ بداية حكومة الرئيس روحاني ، بلغت قيمة الاستثمارات الاجنبية في المحافظة اكثر من الفين و65 مليون دولار واكدت "إن معظم هذه الاستثمارات التي قام بها مستثمرون أوروبيون وآسيويون كانت في مجال الطاقة المتجددة والصناعة والزراعة والخدمات والبناء والطب.

وقالت المديرة العامة لمكتب جذب ودعم الاستثمارات بمحافظة فارس انه ورغم تصعيد العقوبات ضد ايران وتفشي فيروس كورونا فان حجم الاستثمار الأجنبي في المحافظة شهد نموا ملحوظا في السنوات الأخيرة.

ولفتت الى الظروف المناخية المناسبة في المحافظة لانتاج الطاقة الشمسية وقالت ان مستثمرين اجانب اعلنوا استعدادهم لبناء محطة لانتاج الطاقة الشمسية في مدينة بوانات بقدرة 431 ميغاواط .

وأضافت: وفقا لسياسة استيعاب الاستثمارات الاجنبية اجرينا مفاوضات مع مجموعة من المستثمرين الأوروبيين الراغبين في التعاون في مجال البنية التحتية والتنمية ، ولا سيما في مجال إنشاء خطوط السكك الحديدية والطرق السريعة".

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