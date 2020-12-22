ذوالنوري: كشف خيوط عن المتورطين في اغتيال الشهيد فخري زادة

وقال ذوالنوري خلال اجتماع اعضاء لجنة الامن القومي والسياسة الخارجية البرلمانية مع وزير الامن ومساعديه : تم خلال الاجتماع الاطلاع على ما قامت به وزارة الامن الايرانية خلال الستة اشهر الاخيرة، مؤكدا ان ما قامت به الاجهزة الامنية في البلاد دليل على قدرتها الاستخباراتية.

واضاف ذوالنوري: تم البحث حول ملف اغتيال العالم الايراني البارز الشهيد محسن فخري زادة، معلنا عثور القوات الامنية على خيوط عن المتورطين بعملية الاغتيال.

يذكر ان ارهابيين مسلحين قاموا عصر الجمعة (27 تشرين الثاني / نوفمبر)، بنصب كمين في طريق السيارة الحاملة لرئيس منظمة الابحاث والابداع بوزارة الدفاع، العالم البارز "محسن فخري زادة" بمدينة آبسرد التابعة لمنطقة دماوند شرقی العاصمة طهران؛ في عملية ارهابية مسلحة ادت الى استشهاده.

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