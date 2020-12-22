كتابان إيرانيان يفوزان بجائزة قطر للترجمة والتفاهم الدولي

وفاز مترجم كتاب "عن الماضي الأدبي لإيران " "صادق خورشا" أستاذ اللغة العربية وآدابها في جامعة العلامة الطباطبائي وأحد أشهر المترجمين في البلاد ، و "باسل احمد ادناوي" مترجم كتاب "عن تاريخ الأدب الفارسي" استاذ الادب الفارسي في دمشق الذي قام بترجمة الكتاب الى الفارسية، فازا بجائزة الشيخ حمد في قطر.

وفقا لأهدافها المعلنة ، تسعى هذه الجائزة إلى تكريم المترجمين والنشر والمؤسسات الثقافية ودورها في تقوية أواصر الصداقة والتعاون بين دول العالم. تشجع الجائزة الابتكار ، وتعزز القيم السامية ، وتعزز التعددية والتفاهم الدولي. إن تعميق المعرفة وثقافة الحوار ونشر الثقافة العربية والإسلامية وخلق تفاهم دولي وتعزيز دور الترجمة في نشر السلام والمعرفة هي أيضًا من بين أهداف هذه الجائزة وإيلاء اهتمام خاص لدور المترجمين في تقريب الثقافات.

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