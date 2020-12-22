أعمال مصور إیراني تتأهل الى مهرجان للإعلام المرئي في اليابان

وأرسل هذا المصور ثلاث صور في مواضيع "الطبيعة في مدينة بوشهر" و"دشتستان" و"امرأة مدمنة كبيرة في السن" الى هذا المهرجان، وتم قبول صورة "امرأة مدمنة كبيرة في السن".

وتم اختيار أعمال المصور في أربعة مهرجانات دولية مختلفة في عام 2020.

وتأسس مهرجان الإعلام المرئي الياباني في عام 2018 بالاشتراك مع شركة "ميهودو" (MEIHODO) اليابانية وأكاديمية بكين للأفلام في الصين لدعم الفنانين الشباب في جميع أنحاء العالم.

ويقع المعرض في" فوكووكا" باليابان ويقيم المعرض افتراضيا عبر الإنترنت على الصفحة الرسمية للمهرجان والرابط : https://www.festival-meihodo.com/?l=en

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