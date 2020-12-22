٢٢‏/١٢‏/٢٠٢٠ ١:٥٣ م
رقم الصحفي: 3089
رمز الخبر: 84157520
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أعمال مصور إیراني تتأهل الى مهرجان للإعلام المرئي في اليابان

أعمال مصور إیراني تتأهل الى مهرجان للإعلام المرئي في اليابان

بوشهر/22کانون الاول/دیسمبر/ارنا- تاهلت أثار المصور الايراني "بابك منصوریان"، الى قسم الصور في الدورة الثالثة لمهرجان "MEIHODO" الدولي للإعلام المرئي للشباب في اليابان.

وأرسل هذا المصور ثلاث صور في مواضيع "الطبيعة في مدينة بوشهر" و"دشتستان" و"امرأة مدمنة كبيرة في السن" الى هذا المهرجان، وتم قبول صورة "امرأة مدمنة كبيرة في السن".

وتم اختيار أعمال المصور في أربعة مهرجانات دولية مختلفة في عام 2020.

وتأسس مهرجان الإعلام المرئي الياباني في عام 2018 بالاشتراك مع شركة "ميهودو" (MEIHODO) اليابانية وأكاديمية بكين للأفلام في الصين لدعم الفنانين الشباب في جميع أنحاء العالم.

ويقع المعرض في" فوكووكا" باليابان ويقيم المعرض افتراضيا عبر الإنترنت على الصفحة الرسمية للمهرجان والرابط : https://www.festival-meihodo.com/?l=en

انتهى*3276

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