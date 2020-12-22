٢٢‏/١٢‏/٢٠٢٠ ١:٤٤ م
رقم الصحفي: 3089
رمز الخبر: 84157640
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تسجیل 187 حالة وفاة جدیدة بفیروس کورونا في إیران

تسجیل 187 حالة وفاة جدیدة بفیروس کورونا في إیران

طهران/22 كانون الاول/ديسمبر/ارنا- اعلنت المتحدثة باسم وزارة الصحة والعلاج والتعلیم الطبي الايراني سیما سادات لاري بأن عدد الاصابات بفیروس کورونا في البلاد، بلغ لغایة ظهر الیوم الثلاثاء ملیون و 170 الفا و743 شخصا وبوفاة 187 شخصا اخر خلال الساعات الـ24 الماضیة بلغ عدد المتوفین في ایران 54 الف و3 شخصا.

واضافت سادات لاري في تصریحها الصحفي الیوم الثلاثاء انه تم خلال الساعات الـ 24 الماضیة تسجیل 6 الاف و 208 حالة جدیدة للاصابة بفیروس کورونا لیرتفع إجمالي عدد المصابین بالفیروس في البلاد الی ملیون و170 الفا و743 شخصا ويكون 5467 شخصا في وضع حرج.

واضافت، ان عدد المتعافین من الفیروس بلغ 903 الفا و 998 شخصا لغایة الان، ولکن للاسف توفي 187 شخصا اخر خلال الساعات الـ 24 الماضیة لیرتفع عدد المتوفین جراء الاصابة بالفیروس الی 54 الف و 3شخصا.

کما أعلنت المتحدثة باسم وزارة الصحة، ان سبعة ملايين و 149 الفا و 357 شخصا خضعوا لفحص الکشف عن الاصابة بفیروس "کوفید 19" في انحاء البلاد حتی الان.

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