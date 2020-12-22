ارتقاء إيران في إنتاج العلوم التقنية والهندسية في العالم

وقال محمد جواد دهقاني اليوم الثلاثاء إن إيران اصبحت رائدة في مجال نمو الإنتاج العلمي والهندسي في العالم مضيفا: على الرغم من أننا نقترب من نهاية عام 2020 ، إلا أن الإنتاج العلمي في ايران يمضي قدما الى الامام وعند مقارنة الانتاج العلمي مع عام 2019 ، نشهد نمو البلاد في الانتاج العلمي و اصبحت ضمن 25 قوة علمية في العالم

وذكر: وفقًا لقاعدة بيانات Scopus ، في عام 2020 نجحت إيران لتحتل المرتبة الرابعة عالميا من حيث حجم نمو جودة العلم في مجال التكنولوجيا والهندسة.

وصرح أنه في عام 2020 ، بلغت حصة إيران من العلوم التقنية والهندسية في العالم حوالي 2.7 بالمائة ، مشيرًا إلى أنه في عام 2010 ، كانت حصة إيران 1.7 بالمائة ، وهذا وارتفع الرقم إلى 2٪ في عام 2014 والى 2.4٪ في عام 2017. في عامى 2018 و 2019 ، كانت حصة إيران هي نفسها .

وأشار دهقاني إلى أن نصيب إيران من إجمالي الإنتاج العلمي العالمي عام 2020 يبلغ نحو 1.98 بالمئة.

وقال دهقاني حول مرتبة إيران في إنتاج العلوم الفنية و الهندسية بانها وصلت مرتبة الإنتاج العلمي الإيراني في عام 2020 في مجال التكنولوجيا والهندسة على أساس Scopus إلى الـ 11.

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