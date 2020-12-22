ضبط ما يزيد عن 60 طنا من المخدرات في خراسان الجنوبية شرقي البلاد

وفي تصريحه اليوم الثلاثاء خلال اجتماع لجنة مكافحة المخدرات بمحافظة خراسان الجنوبية، اوضح العميد فرشيد : ان كميّة المخدرات التي ضبطت خلال الاشهر التسعة الماضية من العام الحالي داخل المحافظة، تشير الى 75 بالمئة زيادة في مجال ضبط المخدرات مقارنة بنفس الفترة من العام السابق.

واكد، ان قوات الشرطة وفي سياق اهدافها لتوفير الامن والاستقرار داخل المجتمع، تواصل مهامها لمكافحة المخدرات والتصدي للمهربين؛ مبينا ان معظم المخدرات التي ضبطت خلال العام الحالي كانت قد دخلت المحافظة عبر الحدود الشرقية للبلاد.

كما لفت القائد الامني الايراني، الى ان عمليات ضبط المخدرات خلال الفترة المشار اليها من العام الحالي، صاحبتها عمليات تدمير 89 عصابة ناشطة في مجال الاتجار بالمخدرات.

انتهى ** ح ع