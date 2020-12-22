اجراء الاختبار البشري على لقاح كورونا الايراني اعتبارا من اليوم

جاء ذلك في كلمة ادلى بها "مخبر" اليوم الثلاثاء خلال مراسم تدشين 28 الف مشروع اقتصادي داخل المناطق المحرومة في البلاد؛ حضرها رئيس مجلس الشورى الاسلامي "محمد باقر قاليباف".

واوضح، انه بعد صدور التصريح اللازم عن وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي وانجاز الاختبارات الاولية بنجاح، تم اعتبار من اليوم تسجيل اسماء المتقدمين لخوض مرحلة الاختبار النهائي على هذا اللقاح.

واستدل رئيس لجنة تنفيذ امر الامام الراحل (رض)، بتصريحات قائد الثورة الاسلامية وتاكيد سماحته على تعزيز اقتدار البلاد لردع الاعداء؛ مؤكدا ان ايران الاسلامية ازدادت قوة وعظمة في شتى المجالات بعد انتصار الثورة، لنشهد اليوم ان ترامب الذي كان يكرر مزاعم اسلافه بشان استخدام القوة العسكرية ضدنا، لا يعاود الكرة في ذلك.

وتابع القول: نحن بالتاكيد بلغنا مستوى الردع عسكريا كما نتمتع بمكانة منقطعة النظير على مر التاريخ في المنطقة؛ داعيا في سياق مواصلة السير على نهج الاقتدار والاكتفاء الذاتي، الى وضع خطط وبرامج ستراتيجية مناسبة للتحرر من العائدات النفطية.

انتهى ** ح ع