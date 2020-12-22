وزيرة باكستانية : ايران شريكة اساسية لباكستان في المنطقة

جاء ذلك خلال اللقاء الذي جمع الوزيرة الباكستانية بالسفير الايراني في اسلام اباد "سيد محمد علي حسيني"، اليوم الثلاثاء، وذلك بعد يومين من فتح معبر "ريمدان – كبد" الحدودي المشترك رسميا.

واضافت السيدة زبيدة جلال، ان فتح المعبر الحدودي الجديد في كبد (ريمدان)، شكل خطوة هامة باتجاه توسيع التعاون بين طهران واسلام اباد، وتحسين ظروف سكان المحافظات الحدودية ايضا.

ونوهت وزيرة الصناعات الدفاعية الباكستانية، بان معبر كبد – ريمدان الحدودي الرسمي، يساعد ايضا على تحفيز التجارة القانونية وتراجع ظاهرة التهريب وغيرها من النشاطات اللاقانونية ذات الصلة هناك.

الى ذلك، اعلن السفير الايراني ترحيب ايران "حكومة وشعبا" بفتح ثاني معبر حدودي رسمي (كبد – ريمدان) مع باكستان؛ واصفا ذلك بالخطوة الهامة في سياق التعاون بين البلدين.

وبحسب هذا التقرير، فقد اكد الجانبان الايراني والباكستاني خلال اللقاء بينهما اليوم على تنمية التعاون المشترك في مجالات البنى التحتية ومنها مشاريع سكك الحديد والطرق البرية وصادرات الكهرباء، الى جانب تعزيز التبادل التجاري عبر الاسواق الحدودية لتحفيز التجارة القانونية والحد من ظاهرة التهريب في تلك المناطق.

انتهى ** ح ع