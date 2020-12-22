مباحثات ايرانية تركية لتعزيز التعاون السككي الحدودي بين البلدين

وبحث الجانبان في هذا اللقاء بحضور وفدي البلدين، آليات تطوير التعاون الثنائي في مجال النقل السككي الحدودي للبضائع والمسافرين، والمشاكل الفنية في مجال تبادل عربات قطارات النقل وعمليات تفريغ وشحن السلع، الى جانب تنفيذ كامل الاتفاق المبرم بين البلدين في 1989.

وبحسب هذا الاتفاق، سيبحث الجانبان الايراني والتركي خلال الجولة الاربعين من المباحثات المشتركة بينهما، مختلف القضايا الجمركية والتسويق وتبادل السلع التجارية وسبل تيسير ظروف النقل السككي بين البلدين.

وفي تصريحه خلال الاجتماع، اعلن "قرباني" ان حجم تبادل البضائع عبر النقل السككي بين ايران وتركيا خلال الاشهر التسعة الماضية من العام الحالي (الايراني – بدا في 21 اذار/ مارس 2020) بلغ 500 الف طن؛ 335 الف طن من ذلك يعود الى استيراد البضائع من تركيا بينما سجل حجم الصادرات الايرانية الى الاخيرة 155 الف طن من اجمالي هذه الكمية.

الى ذلك، اكد مدير السكك الحديدية في ملطية التركية، ان المباحثات التي بدات اليوم بين كبار مسؤولي الطرق السككية الحدودية بين ايران وتركيا، حققت نتائج جيدة، كما وعد بتنفيذ بنود الاتفاق المبرم بين الجانبين.

يذكر ان المباحثات بين كبار مسؤولي الطرق السككية الحدودية في ايران وتركيا، تعقد كل 6 اشهر منذ العام 1989 لغاية اليوم، باستضافة مراكز المحافظات الحدودية لدى البلدين.

انتهى ** ح ع