إيران وصربيا تؤكدان على ضرورة تعزيز التعاون الثقافي

جاء ذلك في اللقاء الذي جرى اليوم الثلاثاء بين وزيرة الثقافة والإعلام الصربية والسفير الإيراني في بلغراد، رشيد حسن بور.

وأشارت مايا جويكوفيتش الى الفرص الجيدة المتوفرة للتعاون بين بلغراد وطهران، وأكدت أن هناك أرضية ملائمة لتعزيز علاقات التعاون الثقافي بين صربيا وإيران.

وأشارت وزيرة الثقافة والإعلام الصربية إلى توفر إمكانية النهوض بالتعاون الثنائي في مجال السينما ونشر الكتب، بما في ذلك إقامة أيام الفيلم الإيراني والصربي في كل من طهران وبلغراد العام المقبل بعد أن تعذرت اقامتها هذا العام بسبب أزمة كورونا.

كما أشادت بترجمة أعمال الكتاب الصرب إلى اللغة الفارسية، الأمر الذي كان له تأثير كبير على تطوير التعاون الثنائي في مجال النشر، قائلة ان إيران تتمتع بثقافة وفن ثريين ومتجذرين وملهمين.

الى ذلك، صرح السفير الإيراني في بلغراد، أن للثقافة والفن مكانة رئيسية في تطوير العلاقات الشاملة بين الشعوب ويمكن أن تكون أساسا ودعامة جوهرية للتعاون في جميع المجالات، وقال: نحن نعلق أهمية كبيرة على القواسم المشتركة والتفاهم المتبادل في تعزيز التعاون الثقافي والفني مع صربيا، كما أن جهود المستشارية الثقافية للجمهورية الإسلامية الإيرانية في صربيا على مر 30 عاما يعكس هذه الأهمية.

كما أكد الجانبان على إمكانية تعزيز التعاون بين المؤسسات الثقافية في البلدين، بما في ذلك المركز السينمائي الصربي ومؤسسة الفارابي للأفلام في طهران، والأرشيف اليوغوسلافي، والمركز الدولي للتعليم والأبحاث التابع لوزارة الخارجية الإيرانية.

انتهى**أ م د