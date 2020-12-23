لاعبان إيرانيان يحتلان المركز الأول والثاني في بطولة العالم للناشئة في الشطرنج

وأقيمت الجولة الختامية لبطولة العالم للناشئة في الشطرنج أمس الثلاثاء باستضافة جورجيا حيث تمكن اللاعب سينا موحد تحت سن 10 سنوات من الفوز بالميدالية الذهبية فيما نال مواطنه بور اقا بالا تحت سن 16 عاما الميدالية الفضية .

واعتلى موحد البطولة بعد فوزه في المباراة النهائية على" فاتشيلا فينك "، المصنف الأول عالميا تحت سن 10 سنوات من جمهورية التشيك .

واقيمت بطولة العالم للناشئين والناشئات في الشطرنج في الفترة من 19 ديسمبر الجاري إلى 22 منه، بمشاركة 7 لاعبين إيرانيين.

وتألق الناشئة الايرانيون، الذين شاركوا في هذه المسابقات بقيادة الكابتن مهرداد اردشى، بين 1380 مشاركا من 114 دولة ، وتمكنوا من اعتلاء المركز الثالث في بطولة العالم للناشئة في الشطرنج بعد الولايات المتحدة والهند.

وكان الناشئون الإيرانيون الذين تقل أعمارهم عن 10 سنوات وتحت سن 14 و16 عاما من الفتيات والفتيان، قد حققوا انتصارات رائعة في المنافسات الاسيوية المرشحة لبطولة العالم في الشطرنج.

انتهى** 2344