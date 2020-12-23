٢٣‏/١٢‏/٢٠٢٠ ١٠:٢٧ ص
رقم الصحفي: 2458
رمز الخبر: 84158601
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جهانغيري : ايثار المواطنين ساهم في ثبات الاقتصاد

جهانغيري : ايثار المواطنين ساهم في ثبات الاقتصاد

طهران/ 23 كانون الاول/ ديسمبر/ ارنا - قال النائب الأول لرئيس الجمهورية اسحاق جهانغيري ، أن روح التضحية والايثار التي تحلى بها ابناء الشعب الايراني ساهمت في التغلب على جميع الصعوبات والمشاكل الاقتصادية التي اراد الغرب فرضها على البلاد.

واشار جهانغيري ، الى ان التضحية والايثار هما السبيل الوحيد لمواجهة الضغوط والصعوبات ، ملفتا الى ان الامريكيين كانوا يتصورون ان الاقتصاد الايراني سينهار في ظل الضغوط القصوى التي يمارسوها لكن وقفة الشعب غيرت المعادلة وحفزت المسؤولين في البلاد الى بذل مزيد من الجهود لمواجهة الحرب الاقتصادية.

وخلال استقباله اعضاء تكتل (شاهد) في مجلس الشورى الاسلامي اليوم الاربعاء ، أكد جهانغيري أن بامكان المجلس والحكومة حل مشاكل البلاد من خلال التعاون والتعاطي البناء، مضيفا ان الحكومة تسعى دائما لتكون علاقاتها جيدة وصميمية مع نواب الشعب بهدف ايجاد الارضية لمعالجة الصعوبات التي يمر بها البلد.

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