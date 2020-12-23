وزير الصحة: فيروس كورونا المتحور لم يشاهد في إيران

واضاف نمكي للصحفيين على هامش اجتماع لمجلس الوزراء اليوم الأربعاء: بالنسبة للفيروس الجديد الذي شوهد في بريطانيا، قمنا وفور علمنا بهذه الطفرة التي أعلنها البريطانيون بتأخير من شهر إلى شهرين، بحظر الرحلات الجوية من وإلى بريطانيا على الفور، كما يتم مراقبة الركاب بشكل مباشر وغير مباشر، كما يتم اختبار المسافرين الأوروبيين هنا في إيران، بالإضافة إلى ورقة اختبار كورونا السلبية، ويوصى بضرورة البقاء في الحجر الصحي لمدة أسبوعين.

وقال وزير الصحة: لدينا قائمة بجميع الركاب الذين دخلوا البلاد من المملكة المتحدة في الأسبوعين أو الأسابيع الثلاث الماضية، سنراقبهم جميعا، ولم نعثر على حالة واحدة للفيروس المتحور في بريطانيا حتى الان وسنواصل عملنا وسنعلن للشعب في حالة العثور على اصابات مشكوكة.

كما قال نمكي عن لقاح كورونا: نحن مستعدون لاستيراد اللقاح وسيتم تحضيره للبلاد قريباً وليس لدينا مشكلة في استيراد لقاح كورونا.

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