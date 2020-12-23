شاعر ايراني معاصر ضمن قائمة جائزة القلم الامريكية لعام 2021

وقامت هئية تحكيم جائزة القلم الامريكية (PEN America) بنشر قائمة طويلة اولية باسماء المتاهلين لنيل الجائزة لعام 2021 في جميع الاقسام ومن بين الاسماء المتأهلة جاء اسم الشاعر الايراني المعاصر " كروس عبدالملكيان" في قسم ترجمة الاشعار .

وسيتم اعلام الاسماء النهائية للمرشحين لنيل جائزة القلم الامريكة في شهر فبراير 2021 .

وتقدم جائزة القلم الأمريكية في كل عام ومنذ 50 عامًا للكتاب المعاصرين الموهوبين وذوي الخبرة وكذلك الذين كان لهم تأثير دائم على الأدب الأمريكي ، وستمنح هذا العام جوائز نقدية للكتاب والمترجمين بقيمة 380 ألف دولار. تتضمن القائمة المختصرة للجائزة جميع الاقسام بدءًا من الأدب الخيالي والواقعي والشعر والسيرة الذاتية إلى المقالات والأعمال العلمية والترجمات المتنوعة والمثيرة للتفكير في الأدب المعاصر المتميز.

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