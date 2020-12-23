إيران وجمهورية أذربيجان تتفقان بشأن إنشاء محطتين للطاقة الكهرومائية

واضاف أردكانيان، في تصريح للصحفيين اليوم الأربعاء على هامش اجتماع مجلس الوزراء ، أن المناقشات المالية المتعلقة بهذا المشروع باتت شفافة تماما حاليا.

واشار الى أن إنشاء هاتين المحطتين سيحقق فوائد عديدة لإيران وجمهورية أذربيجان.

واعتبر وزير الطاقة سد "خدا آفرين" من المشاريع الكبرى التي تم تشغيلها قبل 20 عاما على نهر أرس الحدودي، وأشار إلى أن هذا السد ويوفر حوالي مليار و 600 مليون متر مكعب من المياه.

وأضاف أردكانيان أن أراضي واسعة عند منبع ومصب السد يتم اروائها من هذا السد، موضحا ان 75 الف هكتار كان يتم اروائها قبل بناء السد والآن بعد أن تم بنائه اضيف 42 الف هكتار اليها.

وذكر أن إجمالي مساحة الأرض تبلغ 120 ألف هكتار ، والتي سيتم ريها عند المنبع والمصب من السد.

كما قال انه بالإضافة إلى هذه الأراضي، فانه سيتم انشاء محطتين لتوليد الطاقة الكهرومائية بطاقة 280 ميغاواط، وهو أمر مطروح على جدول الأعمال.

وأشار أردكانيان الى توقيع اتفاقية بين الجمهورية الإسلامية وجمهورية أذربيجان قبل 4 سنوات لاستكمال السد ومناقشة محطات الطاقة وتشغيلها، والتي وافق عليها أيضا مجلس الشورى الإسلامي في إيران.

وأضاف أردكانيان: بالأمس مع زيارة مساعد رئيس الوزراء الأذربيجاني ووزير الطاقة لهذا البلد، عقدت المحادثات حتى ساعة متأخرة من الليل وتوصلنا إلى اتفاق بهذا الشان.

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